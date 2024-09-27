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Умер красноярский писатель Алексей Мещеряков

26 сентября в возрасте 63-х лет ушел из жизни Алексей Николаевич Мещеряков.

Об этом в своем телеграм-канале написал первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

С 1991 года Алексей Николаевич работал на краевом телевидении, написал множество сценариев к программам и телевизионным фильмам. Был литературным консультантом «Красноярской газеты», состоял в издательско-редакционном совете книжной серии «Сибирская библиотека». С 1999 года — член Союза писателей России.

В 2012 году Мещеряков участвовал в выборах мэра Красноярска, а в 2013-м баллотировался на выборах депутатов Горсовета.

Причина смерти не сообщается.