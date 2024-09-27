Умер красноярский писатель Алексей Мещеряков

Об этом в своем телеграм-канале написал первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.
С 1991 года Алексей Николаевич работал на краевом телевидении, написал множество сценариев к программам и телевизионным фильмам. Был литературным консультантом «Красноярской газеты», состоял в издательско-редакционном совете книжной серии «Сибирская библиотека». С 1999 года — член Союза писателей России.
В 2012 году Мещеряков участвовал в выборах мэра Красноярска, а в 2013-м баллотировался на выборах депутатов Горсовета.
Причина смерти не сообщается.