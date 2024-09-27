Бэтмен стал первым супергероем c именной звездой на «Аллее славы» в Голливуде

В 2012 году свою звезду на «Аллее славы» получил актер Адам Уэст, который исполнял роль Бэтмена в телесериале с 1966-го по 1968 год. Спустя три года награды удостоили одного из создателей борца за справедливость в Готэме — Боба Кейна.