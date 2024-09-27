Представители правительства Иркутской области поздравили работников детсадов

С профессиональным праздником сотрудников детских дошкольных учреждений поздравили Зампред правительства Иркутской области Валентина Вобликова и министр образования региона Максим Парфенов. Они побывали в детском саду № 63 Иркутска.
— Хочу сегодня в вашем лице обратиться ко всем работникам дошкольного образования с самыми искренними словами признательности за ваш труд, который так нужен и важен для 128 тысяч дошколят и их родителей, — сказала Валентина Вобликова.
Заслуженным работникам вручались благодарности губернатора, почетные грамоты и благодарности министерства образования Иркутской области. А воспитатель Светлана Штайнгильберг получила звание почетного наставника в сфере образования Иркутской области.
По данным регионального министерства образования, В Приангарье трудятся более 13 тысяч педагогов и около 20 тысяч человек вспомогательного персонала — все они ежедневно обеспечивают безопасность, развитие, общение, питание и здоровье воспитанникам 839 детских дошкольных учреждений.
Отметим, что с 2019 года на территории региона было построено 39 новых детских садов — это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография» и другим программам. Три новых детсада появятся в этом году: идет строительство в Иркутске, Тулунском районе и в Черемхово.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вместе с делегацией от региона посетил мероприятия международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.