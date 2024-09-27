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МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильных порывах ветра

Жителям рекомендуют быть более осторожными.

Сейчас в Олбани: +21° 0 м/с 69% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Региональное МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки в Пермском крае. По данным ЦГМС, утром и днем в субботу, 28 сентября, местами на территории Прикамья ожидаются сильные порывы ветра до 17 метров в секунду.

Пермякам рекомендуют быть внимательными и осторожными. Во время сильного ветра не стоит находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также парковать машины рядом с ними.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.