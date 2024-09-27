Защитник «Авангарда» Павел Коледов: «Нужен “грязный” гол»

Сегодня после утренней тренировки в Челябинске защитник «Авангарда» Павел Коледов поделился мнением о предстоящей игре с «Трактором» и о том, чего не хватает команде для победы.
«Я думаю, все приходит через труд. Работа, работа и еще раз работа. Нужно заслужить везение. И, конечно, добавить в реализации моментов. Шансы у нас есть в каждом матче, мы их создаем. Страдает именно реализация. Не надо делать из вратаря соперника Третьяка. Больше бросать, идти на добивание. Можно много разглагольствовать на эту тему, надо просто выходить и на льду доказывать, что мы способны обыгрывать любую команду», — приводит слова Коледова пресс-служба клуба.
В последних матчах «Авангард» подводит игра в равных составах. Так было и в предыдущей игре с «Локомотивом».
«Нужен какой-то “грязный” гол. Полезть туда, закопать шайбу вместе с собой, занести “тачдаун”. Это даст эмоций команде. Когда не идет “5 на 5”, начинается нервозность, чувство, что у нас не получается — чисто психологический момент. Такие вещи переламываются только вот такими голами, на характере», — ответил Павел Коледов на вопрос о том, чего «Авангарду» не хватает при игре в равных составах.
В завершении от лица всей команды «ястреб» пообещал сделать все возможное, чтобы одержать сегодня победу.
Игра с «Трактором» начнется сегодня в 20:00 по омскому времени.