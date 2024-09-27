Защитник «Авангарда» Павел Коледов: «Нужен “грязный” гол»

«Я думаю, все приходит через труд. Работа, работа и еще раз работа. Нужно заслужить везение. И, конечно, добавить в реализации моментов. Шансы у нас есть в каждом матче, мы их создаем. Страдает именно реализация. Не надо делать из вратаря соперника Третьяка. Больше бросать, идти на добивание. Можно много разглагольствовать на эту тему, надо просто выходить и на льду доказывать, что мы способны обыгрывать любую команду», — приводит слова Коледова пресс-служба клуба.