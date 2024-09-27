Стало известно, почему в Калининградском зоопарке нет панд

«Я часто слышу вопрос: “А почему у нас нет панд? А давайте привезем панд!” Нужно понимать, что все панды — собственность Китая и за аренду панд, а это именно аренда, зоопарк платит очень большие деньги. И Московский зоопарк платит. Не знаю сумму, но это очень большие деньги, и позволить себе содержать таких животных могут только те зоопарки, в которых очень высокая посещаемость и очень высокая цена билета. В Калининградском зоопарке вряд ли в ближайшее время появятся панды», — прокомментировала Светлана Соколова.