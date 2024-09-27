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В метро Казани из-за саммита БРИКС увеличат интервал движения поездов

Новый график вступит в силу с 30 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В метро Казани из-за саммита БРИКС увеличат интервал движения поездов. С 30 сентября в утренние и вечерние часы пик на линии будут работать девять составов. Интервал движения составит 6 минут 10 секунд.

Как объяснили в МУП «Метроэлектротранс», учащиеся многих образовательных учреждений в преддверии октябрьского саммита БРИКС переведены на дистанционный формат обучения, а на некоторых предприятиях изменят режим работы, что скажется на снижении пассажиропотока в метро.

«После завершения всех мероприятий по проведению саммита БРИКС и возобновления обычного режима в образовательных учреждениях и в организациях города Казани, с учетом пассажиропотока, будет принято решение о возвращении прежнего графика движения электропоездов в метрополитене», — сообщили в организации.

Ранее мы сообщали, что к саммиту БРИКС в Казани отремонтируют здание железнодорожного вокзала.

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