В метро Казани из-за саммита БРИКС увеличат интервал движения поездов

«После завершения всех мероприятий по проведению саммита БРИКС и возобновления обычного режима в образовательных учреждениях и в организациях города Казани, с учетом пассажиропотока, будет принято решение о возвращении прежнего графика движения электропоездов в метрополитене», — сообщили в организации.