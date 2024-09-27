Больше 500 тысяч туристов побывали в Таганроге в 2024 году

За 8 месяцев 2024 года Таганрог посетили более 500 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Андрей Фатеев.
— По оценке специалистов, больше 70% туристов, проживающих в гостиницах, приезжают в Таганрог для отдыха. Городские туристические компании предлагают разные экскурсионные программы. Среди них не только традиционные обзорные, но и гастрономические, иммерсивные, — отметил Андрей Фатеев.
Сити-менеджер отметил, что туристическая привлекательность города растет при успешном развитии гостиничной инфраструктуры и общественных пространств, а также после модернизации трамвая и установки плавучего причала для круизных теплоходов.
— Благодарю всех причастных к развитию туризма. Именно вашими усилиями создается атмосфера гостеприимства и радушия. И, конечно, мы всегда рады нашим гостям, — подчеркнул Андрей Фатеев.