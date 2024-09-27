Больше 500 тысяч туристов побывали в Таганроге в 2024 году

— По оценке специалистов, больше 70% туристов, проживающих в гостиницах, приезжают в Таганрог для отдыха. Городские туристические компании предлагают разные экскурсионные программы. Среди них не только традиционные обзорные, но и гастрономические, иммерсивные, — отметил Андрей Фатеев.