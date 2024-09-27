В Алмазарском районе Ташкента перекрыли участок дороги

По информации столичного хокимията, 27 сентября с 15:30 до 22:00 для транспорта будет закрыт участок Малой кольцевой автодороги от перекрестка Карасарой до улицы Талабалар. Также перекрыт участок Келесского шоссе от пересечения улицы Каракамыш до кольцевой развязки улицы Нурафшон.