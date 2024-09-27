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В Самарской области приостановлена деятельность организации «Двенадцатый шаг»

В Красноярском районе приостановлена деятельность реабилитационного центра Двенадцатый шаг". Он располагался в частном жилом доме и функционировал с нарушением требований пожарной безопасности.

Источник: Коммерсантъ

В несоответствии с функциональным назначением здания в нем круглосуточно проживали лица, имеющие алкогольную и наркотическую зависимость. В адрес директора центра вносилось представление об устранении нарушений закона, но ничего не делалось. Все это создавало опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Районная прокуратура направила исковое заявление в Красноярский районный суд о прекращении деятельности организации в жилом доме. Судом были приняты меры по обеспечению иска в виде приостановления деятельности организации до вступления решения в законную силу.