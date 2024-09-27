В Самарской области приостановлена деятельность организации «Двенадцатый шаг»

В несоответствии с функциональным назначением здания в нем круглосуточно проживали лица, имеющие алкогольную и наркотическую зависимость. В адрес директора центра вносилось представление об устранении нарушений закона, но ничего не делалось. Все это создавало опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан.