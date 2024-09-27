Беларусь и Россия увеличат число поездов между приграничными городами

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Резервы для того, чтобы наладить железнодорожное сообщение между крупными приграничными центрами Беларуси и России, есть, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании группы высокого уровня в Минске, передает корреспондент Sputnik.