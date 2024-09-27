Беларусь и Россия увеличат число поездов между приграничными городами

Он отметил, что все участники заседания нацелены на поиск решений и своевременного обозначения проблемных вопросов.
Вице-премьер обратил внимание, что заседание в пятницу касалось вопросов укрепления транспортной связанности двух стран в рамках Союзного государства. Большое внимание стороны уделили вопросу развития железнодорожному сообщения в приграничной зоне.
«Сейчас такое сообщение начинает осуществляться. Мы обменялись мнениями и, конечно, мы видим большие резервы, чтобы наладить железнодорожное сообщение между крупными приграничными городами, такими как Смоленск, Гомель, Псков, Витебск».
По его словам, развитие железнодорожного сообщения требует и рассмотрения о внесении изменений в нашу нормативно-правовую базу, «чтобы создать бесшовность и удобства для людей».
На заседании также обсуждались вопросы перемещения через международный пункт пропуска «Красная горка».
«Минтрансы наших стран подтвердили, что работают над расширением количества полос движения. Это, в первую очередь, нацелено на то, чтобы обеспечить наилучшие условия перемещения скоропортящейся продукции между нашими странами», — добавил Оверчук.
Он уточнил, что был заслушан доклад компетентных ведомств о вступлении в силу соглашения о взаимном признании виз. Это требует внедрения соответствующей системы информобмена между компетентными ведомствами.