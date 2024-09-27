Коммерческий директор IBS рассказал о перспективных цифровых бизнес-проектах

— Наша компания присутствует практически в каждой отрасли экономики. Во многих из них, например, в транспорте, промышленности, энергетике, финансах, металлургии, нефтегазе, химии стоят сложные задачи по замене систем, на которых десятилетиями выстраивались процессы управления предприятием, производством, HR-функцией, логистикой, финансами и другими аспектами деятельности. Именно такие масштабные проекты мы и привыкли успешно реализовывать. Благодаря подписанию соглашения IBS получает сильного и опытного партнера в области решений ERP и может предложить клиентам максимально выгодные условия взаимодействия.