На реке Ай в Челябинской области поставят вантовый мост

— Мы определились со створом моста в Сикияз-Тамаке — местом, где будет установлен сам объект, — уточнил Мельников. — Створ в Сакияз-Тамаке мы уже поменяли, потому что в этом году произошел большой выброс льда. Сейчас решаем вопрос со створом в поселке Межевой, где берег осыпается. Но задача соединить два берега реки есть. Финансирование в планах заложено. Все будет зависеть от технических решений, которые будут использованы. Так как каждые десять метров удлинения этого моста могут привести к кратному увеличению стоимости.