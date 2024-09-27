На реке Ай в Челябинской области поставят вантовый мост

В Челябинской области появится еще одни вантовый пешеходный мост. Поставить его планируют уже в 2025 году на реке Ай. Об этом заявил генеральный директор Центра проектного развития Максим Мельников во время презентации проекта по туристическому развитию реки.
— Мост предусмотрен нашим комплексным планом, — рассказал Максим Мельников. — Это некапитальный объект, предназначенный только для передвижения людей. У нас уже есть технические решения.
По словам Максима Мельникова, сейчас эксперты решают, где именно встанет вантовый мост. От этого зависит стоимость и финансирование проекта.
— Мы определились со створом моста в Сикияз-Тамаке — местом, где будет установлен сам объект, — уточнил Мельников. — Створ в Сакияз-Тамаке мы уже поменяли, потому что в этом году произошел большой выброс льда. Сейчас решаем вопрос со створом в поселке Межевой, где берег осыпается. Но задача соединить два берега реки есть. Финансирование в планах заложено. Все будет зависеть от технических решений, которые будут использованы. Так как каждые десять метров удлинения этого моста могут привести к кратному увеличению стоимости.
Вантовый мост должен связать пещерный комплекс Сикияз-Тамак с одноименной деревней и привлечь туристов эту часть региона.
Кстати, первый вантовый мост будет открыт в Челябинске на реке Миасс в декабре этого года.