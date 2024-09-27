Глеб Никитин заявил, что не знаком с футбольным тренером Ивичем

Ранее в Телеграм-канале «Мутко против» появился пост о том, что Никита Гурцкая приехал вместе с Ивичем на один из матчей нижегородской команды. Ивич якобы был представлен главе региона, и мог возглавить тренерский штаб «Пари НН». Тренер отказался от предложения и порекомендовал вместо себя другого сербского специалиста.