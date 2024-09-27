Глеб Никитин заявил, что не знаком с футбольным тренером Ивичем

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что не знаком ни с бывшим главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем, ни с футбольным агентом Никитой Гурцкая. Как сообщили в пресс-службе губернатора, информация, опубликованная в сети, не соответствует действительности.
Ранее в Телеграм-канале «Мутко против» появился пост о том, что Никита Гурцкая приехал вместе с Ивичем на один из матчей нижегородской команды. Ивич якобы был представлен главе региона, и мог возглавить тренерский штаб «Пари НН». Тренер отказался от предложения и порекомендовал вместо себя другого сербского специалиста.
Тема возможной отставки Саши Илича с поста главного тренера «Пари НН» остается обсуждаемой несмотря на то, что руководство нижегородского клуба неоднократно опровергало подобные новости. В одном из своих недавних сообщений гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что Илич продолжает оставаться тренером нижегородцев, тема его отставки на совете директоров не поднималась.
Тем временем, Телеграм-канал «Панк инсайд» сообщил об очередном претенденте на пост главного тренера «Пари НН» — Сергее Игнашевиче.