Кот как повод: почему история с забравшимся на крышу высотки животным вызвала эмоции калининградцев

Забравшееся на верхотуру животное пожалели горожане, предположив, что оно живёт там несколько дней без пищи и воды. Заметив, что кот ходит по краю крыши туда-сюда, люди подумали, что он не может слезть, и решили ему помочь.
Оставим за скобками, почему у очевидцев возникли именно такие мысли. Людям вообще часто свойственно приписывать животным свои мотивы, хотя на самом деле всё совсем не так.
Именно это заставляет, кстати, жителей вызывать МЧС, чтобы снимать с деревьев котов, которые часто залезают наверх и начинают орать. Люди думают, что они не могут спуститься и звонят спасателям.
Многих такое отвлечение сотрудников МЧС от своих прямых обязанностей раздражает. По их мнению, если кот сам залез, то и слезть сможет без труда. И они, разумеется, правы. В истории ещё не зафиксировано ни одного случая, когда кот окочурился бы на дереве от того, что не смог спуститься.
Но со стройкой другой случай. Выходы с крыши могли бы быть закрыты. Поэтому вполне логично, что жители обратились к строителям с просьбой открыть дверь и дать возможность коту уйти. Но работники компании проявили равнодушие. Тогда обратились в МЧС, где тоже не встретили понимания.
Вот это отсутствие эмпатии, наверное, и послужило спусковым крючком проявления недовольства. Люди нередко готовы смириться, что их ни в грош не ставят. Но когда обижают (или они думают, что обижают) бессловесных — негодуют.
Так и в ситуации с котом. В соцсетях началось бурное обсуждение его судьбы. Досталось всем: и строительной компании, и лично её владельцу, и МЧС, и другим структурам, вовсе не причастным к инциденту.
Накал страстей достиг апогея. Казалось бы, ещё немного, и вмешаются какие-нибудь высокопоставленные чиновники или политики. Приедут на место стройки, запишут видео на фоне гуляющего взад-вперёд кота и заявят, что берут ситуацию под свой личный контроль. А что, приезжают же на пожар, декларируя на фоне огня и дыма именно такое. Чем кот хуже?
Но участия политиков не потребовалось. Под давлением общественного мнения строители изменили своё отношение к проблеме. Они попытались поймать животное, чтобы удалить его с объекта, но не смогли. Тогда коту принесли воды и корма и оставили в покое.
Но люди успокаиваться не хотят. В комментариях к новостям читатели требуют продолжения истории. Судьба кота, который, на самом деле, может быть и вовсе кошкой, не оставляет их равнодушными вплоть до истерики.
Наверное, это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что людям жалко животных. Это значит, что они не чёрствые и бессердечные. И, возможно, сегодня жалея кота, завтра они посочувствуют и человеку.
А плохо, потому что истерика по поводу якобы запертого на крыше животного может означать, что в обществе всё меньше каналов для выражения недовольства. Как раз на днях политолог Илья Гращенков отметил, что во многих регионах власти переусердствовали со стерилизацией общественного пространства.
По его мнению, политическая система на местах оказалась не готова к тотальной заморозке гражданской активности: уже сейчас появляются первые признаки того, что жителям регионов необходимы инструменты для выпуска пара.
«Общественное напряжение накапливается по разным причинам, на это влияет и рост цен, и неопределённость геополитической ситуации, и растущие тарифы ЖКХ. При этом как именно и в какой момент может выплеснуться аккумулируемый в субъектах негатив — предсказать точно никто не в силах», — подчеркнул политолог.
Калининград не является исключением. Скорее, наоборот, из-за того, что регион оказался в эпицентре геополитической турбулентности и связанных с этим логистических проблем, ситуация у нас даже сложнее, чем в остальных регионах. Инфляция выше, чем в среднем по России, зарплаты ниже, ассортимент товаров хуже. Дорогие авиабилеты, высокие цены на стройматериалы — да мало ли поводов для раздражения?
Взять те же дороги в Калининграде, которые как ни делают, они не становятся лучше. Или вывоз мусора. Или уборку улиц. Раньше все эти вопросы обсуждались в телеграм-чате мэрии Калининграда.
В комментариях к новостям горадминистрации жители жаловались на те или иные проблемы, получая сразу же обратную связь. Причём, что очень важно, — публичную. То есть люди видели, что кто-то проявляет недовольство, требует от властей решения проблемы и добивается своего.
Но в понедельник в горадминистрации заявили, что комментарии закрываются. Многие горожане были разочарованы таким решением мэрии.
Этот чат давно стал своего рода общегородским форумом. Там чуть ли не началось объединение жителей вокруг активистов, а это уже самоорганизация. И вот лавочку прикрыли. Горожанам предложено обращаться со своими вопросами индивидуально.
Пожалуй, последняя возможность публично заявить о своей проблеме и получить квалифицированный и оперативный ответ от властей осталась пожалуй только на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Можно лишь надеяться, что этот канал тоже не зарегулируют.
Ведь в случае невозможности высказаться, людям остаётся использовать иные формы выражения недовольства. Но это уже совсем другая история, о чём и предупредил политолог Гращенков.