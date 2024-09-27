Кот как повод: почему история с забравшимся на крышу высотки животным вызвала эмоции калининградцев

Многих такое отвлечение сотрудников МЧС от своих прямых обязанностей раздражает. По их мнению, если кот сам залез, то и слезть сможет без труда. И они, разумеется, правы. В истории ещё не зафиксировано ни одного случая, когда кот окочурился бы на дереве от того, что не смог спуститься.