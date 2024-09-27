Linkin Park с Эмили Армстронг «репетировали больше, чем когда-либо»

Также Шинода отметил, что Армстронг не пытается быть Честером Беннингтоном, а остается самой собой. Артист восхитился страстью, с которой поет Эмили, и назвал это «движущей силой» ее творчества. Более подробно об исполнительнице и ее прошлом можно почитать в нашем материале.