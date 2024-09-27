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Linkin Park с Эмили Армстронг «репетировали больше, чем когда-либо»

Участник рок-коллектива Linkin Park Майк Шинода заявил, что группа никогда не репетировала так много, как в преддверии возвращения с новой вокалисткой Эмили Армстронг.

Источник: Звук

Участник рок-коллектива Linkin Park Майк Шинода заявил, что группа никогда не репетировала так много, как в преддверии возвращения с новой вокалисткой Эмили Армстронг.

В интервью BBC Radio 1 музыкант сравнил выступления проекта с баскетбольной командой, в которой каждый игрок должен чувствовать, где находятся остальные.

Также Шинода отметил, что Армстронг не пытается быть Честером Беннингтоном, а остается самой собой. Артист восхитился страстью, с которой поет Эмили, и назвал это «движущей силой» ее творчества. Более подробно об исполнительнице и ее прошлом можно почитать в нашем материале.

Ранее стало известно, что Linkin Park записали саундтрек к мультсериалу «Аркейн». 15 ноября должен выйти новый альбом коллектива — From Zero.