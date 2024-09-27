SHOT: пожизненно осужденный лидер Ореховской ОПГ Буторин попросился на СВО

Легенда криминального мира 90-х Сергей «Ося» Буторин снова попросился на СВО. Прошлый раз его не пустили на фронт из-за пожизненного срока, но теперь эти ограничения сняли. В ожидании решения мужчина стал ежедневно качаться и медитировать. На свободе он был лидером одной из самых жестоких ОПГ, убивая даже собственных подчиненных.
Пожизненно осужденный лидер Ореховской группировки из 90-ых Сергей Буторин готовится в колонии к отправке на СВО, передает Telegram-канал SHOT.
Буторин уже просил отправить его на фронт в 2022 году, но тогда мужчине отказали из-за его приговора.
«В этот раз он рассчитывает на “специальные решения” по таким заключенным, как он. При этом Буторин, кажется, абсолютно уверен в положительном исходе обращения», — описывает SHOT.
Закон не запрещает Буторину заключить контракт, несмотря на то, что его ~признали виновным в убийстве почти 40 человек~, отмечает глава центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Адвокат пояснил, что соответствующие поправки приняли в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в марте этого года.
«Уже отсутствует запрет на отправку на СВО лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе приговоренных к пожизненному сроку лишения свободы. Пользуясь изменением закона, Буторин подал повторное ходатайство о направлении на СВО», — резюмировал юрист.
По новым правилам на фронт не могут уйти только обвиняемые и осужденные по статьям о ~педофилии, шпионаже, терроризме, диверсии и госизмене.~
Медитирует и читает Задорнова: как Буторин готовится к СВО.
Сейчас криминальному авторитету 59 лет, он сидит в колонии особого режима «Полярная сова» Ямало-Ненецкого автономного округа. Журналисты называли ее самой суровой зоной на территории бывшего СССР. При этом Буторин спокойно игнорирует распорядок в исправительном учреждении.
«Пока остальные зэки трудятся в столярном цехе, Буторин в позе лотоса ожидает, когда уже наконец-то сможет покинуть стены “Полярной совы”, — указал SHOT. е.
Собираясь на фронт, мужчина начал ~ежедневно тренироваться~, чтобы набрать массу. Также в последние месяцы увлекся йогой. Оставшееся время заключенный коротает за чтением сатирика Михаила Задорного.
Буторин настаивает, что будет полезен на фронте, так как в молодости отслужил в армии. Был в саперном подразделении подмосковного Одинцово, вырос до прапорщика. Умеет обращаться с оружием, занимался боксом.
Буторин и Ореховская ОПГ.
Ореховская группировка считается одной из самых жестоких банд России 90-ых. Ее собрал новгородский тракторист по кличке Сильвестр, к которому примкнул Буторин со своими людьми. Последние стали ореховскими «штатными ликвидаторами». Свою бригаду киллеров Буторин отбирал очень строго из спортсменов и бывших военных с силовиками. Сам Буторин получил в криминальном мире кличку Ося.
«Все убийства, совершенные бригадой киллеров под началом Оси, отличались особой жестокостью: чтобы затруднить опознание жертв, ликвидаторы отрезали им руки и ноги, отрубали головы, вырезали татуировки и закатывали останки в бетон», — описывает издание «Лента.ру».
Глава ореховских Сильвестр высоко ценил Осю и подручных за исполнительность. Но, по одной из версий, ~в итоге Буторин убил и своего босса~. В 1994 году Mercedes-Benz Сильвестра взорвался в центре Москвы, и Ося вместо него возглавил группировку. Проявил себя как крайне жестокий лидер, устроил в банде чистки, убивая «наркоманов, пьяниц и возможных конкурентов».
«Будущую жертву приглашали на посиделки на подмосковную дачу или на квартиру. Там, на глазах у братвы, неугодного хладнокровно убивали, после чего знаменитый киллер Ореховской ОПГ Александр Пустовалов (Саша Солдат) рубил тело на куски и складывал в большую сумку. Затем застолье продолжалось. Все бандиты знали, чем могло кончиться приглашение на посиделки, но отказаться не смел никто», — подытоживает «Лента.ру».
Кроме других преступников Буторин хладнокровно избавлялся и от полицейских, «заказывая» пытавшихся поймать его. Этим он привлек повышенное внимание следствия. Ося пытался скрыться, ~сымитировав собственную смерть, а позже сбежав в Испанию~. Там его задержали в 2001 году вместе с телохранителем и выдали России. Буторин отказался отвечать на допросах и признать вину, но телохранитель пошел на сделку со следствием и дал показания. В 2011 году Осю приговорили к пожизненному (а телохранителя к 17 годам колонии). Его признали виновным в в 36 убийствах и покушении на девять человек.