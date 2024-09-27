SHOT: пожизненно осужденный лидер Ореховской ОПГ Буторин попросился на СВО

Кроме других преступников Буторин хладнокровно избавлялся и от полицейских, «заказывая» пытавшихся поймать его. Этим он привлек повышенное внимание следствия. Ося пытался скрыться, ~сымитировав собственную смерть, а позже сбежав в Испанию~. Там его задержали в 2001 году вместе с телохранителем и выдали России. Буторин отказался отвечать на допросах и признать вину, но телохранитель пошел на сделку со следствием и дал показания. В 2011 году Осю приговорили к пожизненному (а телохранителя к 17 годам колонии). Его признали виновным в в 36 убийствах и покушении на девять человек.