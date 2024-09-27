На левобережье Омска высадили аллею канадских кленов

В сквере Суворова в Кировском округе Омска высадили 55 канадских кленов. За последние годы это уже пятая акция по озеленению Левобережья. Инициаторами выступили представители Всероссийского общества инвалидов.
«Каждую осень мы выходим на одну из благоустроенных территорий Левобережья чтобы высадить очередную партию молодых деревьев, — поделилась Алевтина Кашинцева, заместитель председателя Омской областной организации общероссийской общественной организации “Всероссийское общество инвалидов”. — Заранее консультируемся с агрономами, какие саженцы лучше посадить на тот или иной участок. На территории сквера планируем продолжать озеленение и в последующие годы. Надеюсь, все деревца переживут зиму и уже через несколько лет будут радовать местных жителей своей красотой».
К инициативе присоединились жители микрорайона, специалисты окружной администрации и сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». В целом в озеленении территории приняли участие более 40 омичей.
Проект благоустройства сквера Суворова стал победителем конкурса муниципальных грантов в номинации «Решают люди». На его реализацию было выделено чуть более 7 млн рублей, подрядчиком стало ООО «СевАзСтрой».
В этом году здесь обустроили пешеходную зону, снесли аварийные деревья, удалили стихийную поросль, установили лавочки для отдыха. Пространство планируется развивать и в последующие годы.