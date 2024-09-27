На левобережье Омска высадили аллею канадских кленов

«Каждую осень мы выходим на одну из благоустроенных территорий Левобережья чтобы высадить очередную партию молодых деревьев, — поделилась Алевтина Кашинцева, заместитель председателя Омской областной организации общероссийской общественной организации “Всероссийское общество инвалидов”. — Заранее консультируемся с агрономами, какие саженцы лучше посадить на тот или иной участок. На территории сквера планируем продолжать озеленение и в последующие годы. Надеюсь, все деревца переживут зиму и уже через несколько лет будут радовать местных жителей своей красотой».