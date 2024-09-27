Подавляющее большинство домов Омска подключили к отоплению

Ещё вчера, 26 сентября, количество домов с отоплением оценивалось в 3 469. Работу по подключению омских квартир к отоплению продолжат и на выходных. Старт отопительного сезона не обходится без инцидентов. Так, на улице Челюскинцев в теплотрассе появилась солидных размеров пробоина. В целом по городу над устранением проблем работают 26 бригад.