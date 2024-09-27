Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подавляющее большинство домов Омска подключили к отоплению

Тепло пришло во все социальные объекты.

Источник: Om1 Омск

В пятницу, 27 сентября, мэр Сергей Шелест рассказал о том, как проходит старт отопительного сезона в Омске. В своём телеграм-канале градоначальник сообщил, что все социальные объекты города — а это 720 зданий, включая больницы, школы, детсады, спортивные и культурные учреждения, — подключены к отоплению.

Кроме того, батареи потеплели уже в 4 352 многоквартирных домах. Это примерно 75% от общего количества многоэтажек, так что без тепла остаётся четверть домов.

Ещё вчера, 26 сентября, количество домов с отоплением оценивалось в 3 469. Работу по подключению омских квартир к отоплению продолжат и на выходных. Старт отопительного сезона не обходится без инцидентов. Так, на улице Челюскинцев в теплотрассе появилась солидных размеров пробоина. В целом по городу над устранением проблем работают 26 бригад.

Напомним, что отопительный сезон в этом году решили начать раньше, чем температура упадёт до минимального требуемого значения. Он стартовал в минувший понедельник.

ЖКХ