Горчичный фестиваль, танцы, уроки рока и выставка трофеев: куда сходить в Волгограде в выходные 28 и 29 сентября

Отдохнуть с пользой можно в лаунж-зоне с удобными пуфами, где в 13.30 будет выступать нутрициолог-диетолог Ольга Еременко, в 15.00 покажет спектакль «Крошка енот» театр кукол, в 16.00 выступит писатель и кулинарный краевед Анна Степнова. С 14.00 до 19.00 по билетам за 300−400 рублей можно попасть на программы «Секреты сарептских мыловаров» (12+) и «Раз-два, горчичные дела!», мастер-классы по лепке из глины (6+). Также в программе мероприятий горчичного фестиваля экскурсия «Горчица: вчера и сегодня» с отжимом горчичного масла (6+) за 200−250 рублей, песочная анимация, театрализованная экскурсия с мастер-классом «Про…Горчичник» за 300−400 и другие интерактивы. На концерты Натальи Гольфарб в кирхе в 15.00 и 18.00 билеты по 500/250 рублей (6+). Запись и справки по телефонам: 8 (8442)67−33−02, 8−927−511−67−49.