Горчичный фестиваль, танцы, уроки рока и выставка трофеев: куда сходить в Волгограде в выходные 28 и 29 сентября

Последние выходные сентября 2024 в Волгограде обещают быть теплыми и солнечными. В программе мероприятий — фестивали, танцы, выставки, концерты в парках и разные развлечения для детей и взрослых на воздухе. Смотрите, куда сходить в Волгограде в субботу, 28 сентября и в воскресенье, 29 сентября 2024 года.
Выставка трофейной техники в Волгограде 28 и 29 сентября 2024
28 и 29 сентября 2024 с 10.00 до 18.00 на площади Павших Борцов в Волгограде будет работать выставка трофейной техники из зоны СВО. Покажут там машины стран НАТО, подбитые военнослужащими ЮВО на Донецком и Авдеевском направлениях в ДНР. Трофейные танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и беспилотники уже выставили на главной городской площади. В выходные там можно будет пообщаться с героями и отведать солдатской каши и чая. Вход свободный.
Горчичный фестиваль 2024 в Старой Сарепте: программа, расписание мероприятий
28 сентября 2024 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет Горчичный фестиваль. На часть площадок вход будет свободным, на часть — по билетам.
С 13.00 до 19.00 сделают бесплатный вход в выставочные залы Торгового дома Гольдбаха, на выставку о кружеве и рукоделии «Вьются нити тонкие…» в здании музея, в клуб настольных игр «Чердак» в библиотеке. Во внутреннем дворике гостей ждут мастер-классы, горчичные дегустации, концерт, викторины, фотозона и интерактивы. Здесь же развернется ярмарка сувениров. В 17.50 устроят мастер-класс по бачате, в 18.20 будет зажигать кавер-группа «Субботний вечер».
Отдохнуть с пользой можно в лаунж-зоне с удобными пуфами, где в 13.30 будет выступать нутрициолог-диетолог Ольга Еременко, в 15.00 покажет спектакль «Крошка енот» театр кукол, в 16.00 выступит писатель и кулинарный краевед Анна Степнова. С 14.00 до 19.00 по билетам за 300−400 рублей можно попасть на программы «Секреты сарептских мыловаров» (12+) и «Раз-два, горчичные дела!», мастер-классы по лепке из глины (6+). Также в программе мероприятий горчичного фестиваля экскурсия «Горчица: вчера и сегодня» с отжимом горчичного масла (6+) за 200−250 рублей, песочная анимация, театрализованная экскурсия с мастер-классом «Про…Горчичник» за 300−400 и другие интерактивы. На концерты Натальи Гольфарб в кирхе в 15.00 и 18.00 билеты по 500/250 рублей (6+). Запись и справки по телефонам: 8 (8442)67−33−02, 8−927−511−67−49.
Программа развлечений в амфитеатре на набережной Волгограда
В амфитеатре на набережной Волгограда 28 сентября 2024 в 17.00 покажут премьеру спектакля «Бременские музыканты» театра-студии «Бриз» (6+). Сразу после — в 18.00 — начнется кинопоказ фильма «Команда мечты» (2019, 6+). В воскресенье на площадке справа от амфитеатра танцуем под открытым небом сальсу, бачату и кизомбу. Начало опен-эйра в 18.30. Вход везде свободный.
Программа мероприятий на выходные в ЦПКиО Волгограда
В субботу 28 сентября 2024 в ЦПКиО Волгограда в 10.00 начнется ярмарка мастеров у свадебной карусели. В полдень откроется мастерская «Подворье». На бесплатных мастер-классах с 13.00 до 17.00 научат делать свечу из вощины. Учтите, количество участников ограничено. На главной сцене пройдет фестиваль вакансий. В 13.00 в зоне детских аттракционов будет работать бесплатная игротека. В 16.00 на дороге болельщиков у колеса обозрения устроят слет поклонников автозвука Sound Force Show. В 19.00 в парке покажут мультфильм «Головоломка 2».
В воскресенье, 29 сентября 2024 в волгоградском ЦПКиО в программе развлечений также бесплатная игротека в зоне детских аттракционов в 13.00, в 13.30 начнутся мастер-классы по рисованию и конструированию, в 17.00 детвору ждут аниматоры. В 15.00 у свадебной карусели пройдут мастер-классы по скорочтению. У колеса обозрения в 16.00 волгоградцев ждет развлекательная программа, в 18.00 — вечеринка кизомбы. В 19.00 в парке смотрим мультфильм «Хранители снов».
Вход везде свободный.
Программа развлечений в Городском парке — Комсомольском саду Волгограда
Последний звонок проекта «уРОКиРОКа» пройдет в Горсаду Волгограда 28 сентября 2024 с 13.00 до 20.00. На сцену выйдут пять волгоградских рок-групп: «Не кантовать!», «План Б», «Армада», «Электричка» и BardSong. Помимо музыки в программе — игры, конкурсы, будет работать фудкорт. Вход свободный.
В воскресенье, 29 сентября 2024, в Горсаду в 15.00 начнется зажигательный фестиваль «Фламенко. Танец. Музыка. Южная Испания». Вход свободный.
Пешеходные экскурсии по центру Волгограда
Краеведческий музей приглашает жителей и гостей Волгограда 28 сентября 2024 в 17.00 на пешеходную экскурсию «По городу и над ним» (12+, 450 ₽), 29 сентября в 17.00 — на «Ступени истории» с подъемом на каланчу (12+, 450 ₽).
28 и 29 сентября 2024 в музее каждый час с 11.00 до 17.00 ждут на экскурсию по уникальной выставке «Золотая кладовая. Сокровища древних степей», где покажут украшения сарматов (12+, 500 ₽). Вход по записи. Тел. 8 (8442)38−84−39, 8 (8442)38−84−37.