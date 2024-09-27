В омском микрорайоне «Прибрежный» завершается строительство лицея

В лицее — два корпуса, здесь есть большая библиотека с читальным залом, открытое пространство с зоной коворкинга, актовый зал и просторный спортивный зал. Для лицея приобретена мебель, учебные и интерактивные доски, цифровые лаборатории по всем предметам, компьютеры. На пришкольной территории уже завершается благоустройство.