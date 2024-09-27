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В омском микрорайоне «Прибрежный» завершается строительство лицея

Его планируется ввести в эксплуатацию еще в этом году.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в микрорайоне Прибрежный завершается строительство лицея. Он рассчитан на 1122 учеников.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, этот лицей — пример государственно-частного партнерства в создании образовательной структуры.

«Параллельно с завершением строительных работ в уже готовых кабинетах ведется монтаж оборудования и мебели. Планируется ввести лицей в эксплуатацию в этом году», — сообщил Виталий Хоценко.

В лицее — два корпуса, здесь есть большая библиотека с читальным залом, открытое пространство с зоной коворкинга, актовый зал и просторный спортивный зал. Для лицея приобретена мебель, учебные и интерактивные доски, цифровые лаборатории по всем предметам, компьютеры. На пришкольной территории уже завершается благоустройство.

Новый лицей будет иметь химико-технологический профиль. Здесь будут работать общеобразовательные и профильные классы. Объект строится по нацпроекту «Образование».