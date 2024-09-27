В омском микрорайоне «Прибрежный» завершается строительство лицея

В Омске в микрорайоне Прибрежный завершается строительство лицея. Он рассчитан на 1122 учеников.
Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, этот лицей — пример государственно-частного партнерства в создании образовательной структуры.
«Параллельно с завершением строительных работ в уже готовых кабинетах ведется монтаж оборудования и мебели. Планируется ввести лицей в эксплуатацию в этом году», — сообщил Виталий Хоценко.
В лицее — два корпуса, здесь есть большая библиотека с читальным залом, открытое пространство с зоной коворкинга, актовый зал и просторный спортивный зал. Для лицея приобретена мебель, учебные и интерактивные доски, цифровые лаборатории по всем предметам, компьютеры. На пришкольной территории уже завершается благоустройство.
Новый лицей будет иметь химико-технологический профиль. Здесь будут работать общеобразовательные и профильные классы. Объект строится по нацпроекту «Образование».