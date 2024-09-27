В Ростове-на-Дону при поддержке Союза машиностроителей России прошла международная конференция

— Современное машиностроение стоит перед целым рядом вызовов, которые требуют от отрасли постоянного совершенствования и инноваций. Отслеживание современных тенденций, внедрение цифровых технологий, учет экологических аспектов — все это факторы, которые определяют успешное развитие сферы машиностроения в современном мире. Направления такого развития определяются здесь и сейчас, — отметила Лидия Новосельцева.