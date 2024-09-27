В Ростове-на-Дону при поддержке Союза машиностроителей России прошла международная конференция

В Ростове-на-Дону состоялась XVI Международная научно-техническая конференция «Наукоемкие технологии машиностроения, авиации и транспорта». Она собрала боле 250 участников из 20 регионов для обмена опытом, представления новейших разработок и дискуссий по актуальным вопросам развития технологий в индустрии. Поддержку конференции оказало Ростовское региональное отделение ООО «Союз машиностроителей России».
В рамках мероприятия специалисты и ученые делились своими знаниями, опытом и исследованиями в области технических наук. На форуме обсуждались такие вопросы, как перспективы развития современных технологий, их применения в машиностроении, авиации и транспорте.
В состав президиума на конференции вошли заместитель председателя Ростовского отделения ООО «Союз машиностроителей России» Лидия Новосельцева, заслуженный деятель науки и техники РФ, почетный председатель президиума Ассоциации технологов-машиностроителей Анатолий Суслов и многие другие.
— Современное машиностроение стоит перед целым рядом вызовов, которые требуют от отрасли постоянного совершенствования и инноваций. Отслеживание современных тенденций, внедрение цифровых технологий, учет экологических аспектов — все это факторы, которые определяют успешное развитие сферы машиностроения в современном мире. Направления такого развития определяются здесь и сейчас, — отметила Лидия Новосельцева.
Также на конференцию были приглашены руководители корпораций, главные технологи крупнейших предприятий, ведущие инженеры.
Во время конференции прошло награждение отличившихся сотрудников отрасли с днем машиностроителя от «Союза машиностроителей России».
Ожидается, что в 2025 году научно-техническая конференция по наукоемким технологиям пройдет в Крыму на базе Севастопольского ГТУ и Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.