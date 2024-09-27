В Омске восстановили газоснабжение в домах на 19-й Линии

В Омске восстановлено газоснабжение в домах частного сектора по улице 19-я Линия. Напомним, люди остались без газа в результате августовской аварии на газопроводе. Восстановить газоснабжение по временной схеме им обещали до 1 октября.
«Сегодня специальная приемочная комиссия в составе представителей органов Ростехнадзора, АО “Омскгоргаз” и ООО “Газификация” приняла работы по строительству временного газопровода на ул. 19-я линия. Предварительно проведена многоэтапная проверка и тестовая работа нового временного газопровода. Самое главное на сегодняшний день — газ уже подан в жилые дома», — сообщил в своем телеграмм-канале региональный министр энергетики Владимир Шнипко.
Построить постоянный газопровод здесь планируется до 1 октября 2025 года.
«Параллельно продолжаем вести разработку проекта реконструкции постоянного газопровода “Закольцовка ГРС-3 — ГРС-4, 2 очередь. Газопровод высокого давления от ПК97+55 газопровода ГРС 3 от ул. Омская до ул. Масленникова”, — рассказал министр.