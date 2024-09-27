Пермские ученые рассказали о феномене 17-килограммового кота Крошика

Новости об успехах пермского пухляша стали набирать популярность в СМИ и социальных сетях не только на территории России, но в разных странах мира. На сегодняшний день о коте Крошике опубликовано уже более 680 материалов. Новая информация о нем появляется почти каждый день и всегда сопровождается огромным количеством поддерживающих комментариев и реакций. За судьбой Крошика следят тысячи людей и переживают за него.