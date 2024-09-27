Пермские ученые рассказали о феномене 17-килограммового кота Крошика

История 17-килограммового кота Крошика из Перми стала настолько популярна, что о нем говорят не только российские, но и мировые СМИ. За похудением животного следят тысячи людей, его история вызывает у них разные чувства: умиление, интерес, сочувствие, симпатию. Кандидат психологических наук ПГНИУ Лина Зарипова объяснила, в чем заключается феномен Крошика. Информация опубликована в телеграм-канале университета.
Напомним, месяц назад волонтеры пермского приюта «Матроскин» обнаружили откормленного кота Крошика в больничном подвале. Тогда он весил около 17 килограммов, что в пять раз больше нормы. Из-за своего большого веса пушистик не мог вставать на лапы. Коту даже не удалось сделать УЗИ — настолько у него толстая жировая прослойка. В итоге, животного отправили худеть в реабилитационный центр. Чтобы сбросить вес, Крошика кормят обезжиренным кормом и водят по водной беговой дорожке.
Новости об успехах пермского пухляша стали набирать популярность в СМИ и социальных сетях не только на территории России, но в разных странах мира. На сегодняшний день о коте Крошике опубликовано уже более 680 материалов. Новая информация о нем появляется почти каждый день и всегда сопровождается огромным количеством поддерживающих комментариев и реакций. За судьбой Крошика следят тысячи людей и переживают за него.
«При обилии “серьезных” новостей появление такой живой истории привлекает внимание читателя. Это не рядовой эпизод про пушистого друга или только мем. Это путь и обстоятельства, которые вызывают целый комплекс чувств, так необходимых нам в буднях: умиление, интерес, сочувствие, симпатия», — рассказала Лина Зарипова.
По ее словам, история про худеющего кота Крошика еще не окончена, и читатели могут еще наблюдать за судьбой пушистика. Также считает и руководитель аналитического отдела Западно-Уральского информационного центра Екатерина Ильиных. По ее мнению, волонтерам, журналистам и блогерам удалось создать практически медиасериал, описывая каждый шаг помощи «худющему коту». Она также отметила, что котики сами по себе популярны в интернете.