В Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне

Памятник открыт Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Его установили рядом с Крестовоздвиженской церковью в дань уважения императрице Марии Александровне, ее делам милосердия и благотворительности, заботам о жителях Ливадии. Ведь Крестовоздвиженская церковь в Ливадии была построена при участии и на средства императрицы.
«Эта женщина пронесла свой крест необычайно достойно, она удалилась сюда, в Ливадию, жила очень скромно. Она во многом положила начало благотворительности здесь, на крымской земле. И почила истинной христианкой, и именно она была создательницей того храма, в котором мы молились сегодня. Она знала спасительную силу креста и недаром этот храм был назван и создан ею именно в честь креста Господня», — сказал Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
Также владыка рассказал о реконструкции еще одного храма в Ливадии, который был создан благодаря императрице.
«Этот храм Вознесения Господня тоже был создан трудами Марии Александровны, сейчас этот храм возводится, уже много возведено, — отметил Тихон. — Со стороны одного из фондов сейчас внесли годовой объем финансовых средств для того, чтобы ускорить это строительство. Потому что там будет не только храм, там будут и молодежный центр, и спортивные кружки, и прочее. Думаю, что эти два храма будут взаимно дополнять друг друга».
Также в Ливадийском дворце-музее представили передвижную стендовую выставку «Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия». Выставка посвящена жизненному пути и общественным делам Марии Александровны. Своим жизненным примером она стала образцом истинного благочестия, помогала своему супругу императору Александру II в государственных делах и преобразованиях.
Став императрицей в 30 лет, Мария Александровна активно проявила себя в общественной деятельности. С ее именем связано создание Российского Общества Красного Креста в 1867 году, которое за период своего формирования стало крупной общественно-государственной структурой.