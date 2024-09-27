В Ливадии открыли памятник императрице Марии Александровне

«Этот храм Вознесения Господня тоже был создан трудами Марии Александровны, сейчас этот храм возводится, уже много возведено, — отметил Тихон. — Со стороны одного из фондов сейчас внесли годовой объем финансовых средств для того, чтобы ускорить это строительство. Потому что там будет не только храм, там будут и молодежный центр, и спортивные кружки, и прочее. Думаю, что эти два храма будут взаимно дополнять друг друга».