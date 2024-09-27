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В Волгоградской области суд отменил выплаты отцу погибшего в зоне СВО бойца

Фроловский городской суд вынес решение в пользу матери погибшего участника спецоперации.

Жительница Волгоградской области обратилась в суд с иском, в котором просила лишить биологического отца права на выплату единовременного пособия и страховых сумм в связи с гибелью сына.

В обосновании требований женщина указала, что она состояла в браке с ответчиком до 1 августа 1994 года. А в 1987-м у них родился сын. 10 мая 2024 года он погиб в зоне СВО при исполнении воинских обязанностей.

Ответчик около 30 лет не исполнял своих родительских обязанностей, не занимался содержанием и воспитанием сына. Все родительские обязанности исполняла единолично истец. При этом мужчина не знал, что сын находится в зоне СВО, а появился только на его похоронах.

Суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований и отметил, что права родителя, в том числе на получение различных выплат, основанные на факте родства с ребенком, не относятся к числу неотчуждаемых.

Фроловский городской суд Волгоградской области вынес решение в пользу истца, признав, что отец ее сына, погибшего в зоне СВО, не имеет права на выплаты мер социальной поддержки в связи со смертью военнослужащего, поскольку обязанности надлежащим образом по воспитанию сына не исполнял.

Решение еще не вступило в законную силу.