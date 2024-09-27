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В омском детсаду началась проверка из-за холода в группах

По словам родителей, температура в садике не превышает 16 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Родители детей из детского сада № 222, чьи малыши ходят во второй корпус данного учреждения, пожаловались на холод.

«Детский сад 222, 2 корпус, расположенный по адресу Андрианова, 6а. Температура в раздевалках — 14, в группах — 16 градусов. Кто-нибудь обратит на это внимание?» — написали они в паблике «Омск Live» соцсети «ВКонтакте».

На сообщение обратили внимание в Роспотреднадзоре. В ведомстве пообещали провести в детском саду проверку с «проведением инструментальных исследований параметров микроклимата».

«По результатам будут приняты меры, установленные действующим законодательством РФ», — отметили в ведомстве.

Напомним, официально отопительный сезон в Омске стартовал с 23 сентября, однако в учреждениях образования и здравоохранения он начался на неделю раньше.

ЖКХ