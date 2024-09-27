Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пыльная буря ожидается на выходных в Ростовской области

Местами по Ростовской области спрогнозировали пыльные бури.

Источник: Комсомольская правда

Пыльная буря ожидается в Ростовской области на предстоящих выходных. Информация об этом поступила от Гидрометцентра.

— В период с 18 часов 27 сентября до 18 часов 28 сентября в южных и восточных районах Ростовской области возможна пыльная буря. Ветер будет преимущественно восточной четверти 7−12 м/с, днем местами до 15−18 м/с, — сообщили синоптики.

При этом в отдельных территориях региона пыльную завесу на дорогах также можно будет наблюдать до вечера 30 сентября.

Напомним, во время пыльных или по-другому песчаных бурь ветер разносит на далекие расстояние частицы почвы и остатки удобрений. Это особенно опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.