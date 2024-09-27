Пыльная буря ожидается на выходных в Ростовской области

Пыльная буря ожидается в Ростовской области на предстоящих выходных. Информация об этом поступила от Гидрометцентра.
— В период с 18 часов 27 сентября до 18 часов 28 сентября в южных и восточных районах Ростовской области возможна пыльная буря. Ветер будет преимущественно восточной четверти 7−12 м/с, днем местами до 15−18 м/с, — сообщили синоптики.
При этом в отдельных территориях региона пыльную завесу на дорогах также можно будет наблюдать до вечера 30 сентября.
Напомним, во время пыльных или по-другому песчаных бурь ветер разносит на далекие расстояние частицы почвы и остатки удобрений. Это особенно опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.