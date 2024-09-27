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Майка или пуховик? О погоде на октябрь 2024 в Ростовской области рассказали синоптики

Точный прогноз погоды на октябрь 2024 в Ростове и области дали в Ростгидрометцентре.

Источник: Комсомольская правда

Погода на октябрь 2024 года в Ростовской области, по словам синоптиков, будет самой что ни есть осенней. Если начало месяца нас встретит теплом до +27 градусов, то уже через каких-то пару недель придут заморозки до −3. А еще второй осенний месяц, как это всегда бывает, принесет с собой дожди. Когда именно ждать перепады температуры и осадки в октябре в Ростовской области, рассказала руководитель регионального гидрометцентра Елена Назарова.

ТЕПЛО В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА.

По словам синоптика, температура во втором осеннем месяце будет держаться около нормы, а вот осадки выпадут в пределах нормы, а то и меньше нее.

— В некоторые дни первой декады месяца ожидаются небольшие и умеренные дожди. Наиболее интенсивные пройдут во второй половине первой декады, с 5 по 10 октября, — уточняет Елена Николаевна.

Температура воздуха в ночные часы составит от +10 до +16 градусов, в отдельные дни по северу и востоку региона столбики термометров опустятся до +5. А днем будет тепло: от +20 до +27 градусов в зависимости от расположения района.

ДОЖДИ И ЗАМОРОЗКИ.

— Во второй декаде октября, по прогнозам синоптиков, выдастся несколько дождливых дней.

— Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до +6 — + 11 градусов, а в отдельные ночи ожидается существенное понижение — в северных и восточных районах возможны заморозки до −1 градуса.

В середине месяца ощутимо похолодает и днем: температура будет подниматься не выше +12 — +18 градусов.

ПОХОЛОДАНИЕ.

В третьей декаде месяца ожидается понижение температуры воздуха.

— Также в отдельные дни не исключены дожди, туманы в ночные и утренние часы.

Температура воздуха ночью составит +4 — +9, а к концу месяца понизится до +1 — +6 градусов тепла и в отдельные ночи может опускаться до −3. Днем воздух будет прогреваться до +12 — +17, к концу октября возможно понижение температуры воздуха днем до +4 — +9.