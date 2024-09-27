Майка или пуховик? О погоде на октябрь 2024 в Ростовской области рассказали синоптики

Погода на октябрь 2024 года в Ростовской области, по словам синоптиков, будет самой что ни есть осенней. Если начало месяца нас встретит теплом до +27 градусов, то уже через каких-то пару недель придут заморозки до −3. А еще второй осенний месяц, как это всегда бывает, принесет с собой дожди. Когда именно ждать перепады температуры и осадки в октябре в Ростовской области, рассказала руководитель регионального гидрометцентра Елена Назарова.
ТЕПЛО В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА.
По словам синоптика, температура во втором осеннем месяце будет держаться около нормы, а вот осадки выпадут в пределах нормы, а то и меньше нее.
— В некоторые дни первой декады месяца ожидаются небольшие и умеренные дожди. Наиболее интенсивные пройдут во второй половине первой декады, с 5 по 10 октября, — уточняет Елена Николаевна.
Температура воздуха в ночные часы составит от +10 до +16 градусов, в отдельные дни по северу и востоку региона столбики термометров опустятся до +5. А днем будет тепло: от +20 до +27 градусов в зависимости от расположения района.
ДОЖДИ И ЗАМОРОЗКИ.
— Во второй декаде октября, по прогнозам синоптиков, выдастся несколько дождливых дней.
— Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до +6 — + 11 градусов, а в отдельные ночи ожидается существенное понижение — в северных и восточных районах возможны заморозки до −1 градуса.
В середине месяца ощутимо похолодает и днем: температура будет подниматься не выше +12 — +18 градусов.
ПОХОЛОДАНИЕ.
В третьей декаде месяца ожидается понижение температуры воздуха.
— Также в отдельные дни не исключены дожди, туманы в ночные и утренние часы.
Температура воздуха ночью составит +4 — +9, а к концу месяца понизится до +1 — +6 градусов тепла и в отдельные ночи может опускаться до −3. Днем воздух будет прогреваться до +12 — +17, к концу октября возможно понижение температуры воздуха днем до +4 — +9.