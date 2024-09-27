Майка или пуховик? О погоде на октябрь 2024 в Ростовской области рассказали синоптики

Погода на октябрь 2024 года в Ростовской области, по словам синоптиков, будет самой что ни есть осенней. Если начало месяца нас встретит теплом до +27 градусов, то уже через каких-то пару недель придут заморозки до −3. А еще второй осенний месяц, как это всегда бывает, принесет с собой дожди. Когда именно ждать перепады температуры и осадки в октябре в Ростовской области, рассказала руководитель регионального гидрометцентра Елена Назарова.