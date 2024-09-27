Список заболеваний, освобождающих от призыва или дающих право на отсрочку от армии

В — ограниченно годен к военной службе. Призывник, получивший категорию В, имеет значительные проблемы со здоровьем, поэтому он освобождается от призыва в мирное время и зачисляется в запас, но при этом может быть призван на военные сборы. В военное время он частично подлежит призыву для укомплектования частей второй очереди. Категорию В присваивают, например, призывникам с туберкулезом (как в активной фазе в период лечения, так и излеченным), с однократным или редкими эпилептическими приступами, посттравматической отслойкой сетчатки на глазах, близорукостью более 6 диоптрий, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки с умеренным или незначительным нарушением функций, сколиозом II степени, продольным III степени или поперечным III — IV степени плоскостопием с выраженным болевым синдромом.