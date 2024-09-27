В Китае распродают пшеницу, на которой стоял Канье Уэст во время выступления

Цены на колосья на крупной китайской платформе составляют от 49 до 300 юаней (примерно от 600 до 4000 рублей), сообщает South China Morning Post. «Эта солома была сорвана с пути Канье, по которому он шел от входа к вершине пшеничного холма. Я могу предоставить фото и видео в качестве доказательства», — говорится в одном из объявлений.