В Китае распродают пшеницу, на которой стоял Канье Уэст во время выступления

В Китае выставлены на продажу пучки пшеницы, на которой стоял рэпер Канье Уэст во время своего концерта в городе Хайкоу 15 сентября.
Цены на колосья на крупной китайской платформе составляют от 49 до 300 юаней (примерно от 600 до 4000 рублей), сообщает South China Morning Post. «Эта солома была сорвана с пути Канье, по которому он шел от входа к вершине пшеничного холма. Я могу предоставить фото и видео в качестве доказательства», — говорится в одном из объявлений.
Ранее один из сотрудников площадки рассказал, что злаки были пластиковыми и покрашенными баллончиком.
Шоу Уэста на стадионе, засыпанном пшеницей, стало первым за 16 лет выступлением музыканта в Китае. За три минуты было продано 30 тысяч билетов. В связи с популярностью концерта было решено провести еще один 28 сентября. В стране Йе ласково именуют Дядей Каном.
Недавно артист назвал любимую песню из своего репертуара. Выбранный им трек взят из недавнего совместного с Ty Dolla $ign альбома Vultures 2.