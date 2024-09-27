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Сильный ветер обещают в Нижегородской области

Синоптики прогнозируют сильный ветер 27 и 28 сентября.

Сейчас в Олбани: +21° 0 м/с 69% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

Как сообщает Гидрометцентр, его порывы местами будут достигать 17 м/с.

В связи с этим нижегородские энергетики усилили контроль за электроснабжением потребителей.

Напомним также, что в выходные в Нижнем Новгороде заметно похолодает, и придут дожди.