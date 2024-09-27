Сильный ветер обещают в Нижегородской области

Как сообщает Гидрометцентр, его порывы местами будут достигать 17 м/с.
В связи с этим нижегородские энергетики усилили контроль за электроснабжением потребителей.
Напомним также, что в выходные в Нижнем Новгороде заметно похолодает, и придут дожди.
Синоптики прогнозируют сильный ветер 27 и 28 сентября.
Как сообщает Гидрометцентр, его порывы местами будут достигать 17 м/с.
В связи с этим нижегородские энергетики усилили контроль за электроснабжением потребителей.
Напомним также, что в выходные в Нижнем Новгороде заметно похолодает, и придут дожди.