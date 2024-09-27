В Смольном вручили ключи от шести микроавтобусов многодетным семьям

Об этом сообщили в пятницу в Смольном.
В текущем году из бюджета города были выделены средства для закупки 59 машин отечественного производства. Всего в период с 2019 по 2024 годы Петербург подарил многодетным семьям 237 пассажирских микроавтобусов.
Как отметил губернатор города Александр Беглов, в Петербурге проживают более 55 тысяч многодетных семей — это на 2 тысячи больше, чем годом ранее.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что соцвыплаты для улучшения жилищных условий получили 4,5 тыс. петербургских семей.