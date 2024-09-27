В одном из районов столицы на три дня отключат горячую воду

Как сообщает оператор теплоснабжения столицы Veolia Energy Tashkent, с 28 по 30 сентября будет временно прекращена подача горячей воды для 46 объектов на улицах Кичик Бешёгоч, Бабура, Нукусская и Абдуллы Каххара, подключенных к центральному теплоснабжению.