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В одном из районов столицы на три дня отключат горячую воду

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Несколько улиц в Яккасарайском районе Ташкента на три дня останутся без горячей воды. Это связано с ремонтными работами, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщает оператор теплоснабжения столицы Veolia Energy Tashkent, с 28 по 30 сентября будет временно прекращена подача горячей воды для 46 объектов на улицах Кичик Бешёгоч, Бабура, Нукусская и Абдуллы Каххара, подключенных к центральному теплоснабжению.

Отключение связано с проведением капитальных ремонтных работ на магистральной тепловой сети диаметром 800 мм по Нукусской улице в Яккасарайском районе.

Veolia Energy приносит извинения за причиненные неудобства и заверяет, что примет все необходимые меры для завершения работ в установленные сроки.

ЖКХ