В одном из районов столицы на три дня отключат горячую воду

Как сообщает оператор теплоснабжения столицы Veolia Energy Tashkent, с 28 по 30 сентября будет временно прекращена подача горячей воды для 46 объектов на улицах Кичик Бешёгоч, Бабура, Нукусская и Абдуллы Каххара, подключенных к центральному теплоснабжению.
Отключение связано с проведением капитальных ремонтных работ на магистральной тепловой сети диаметром 800 мм по Нукусской улице в Яккасарайском районе.
Veolia Energy приносит извинения за причиненные неудобства и заверяет, что примет все необходимые меры для завершения работ в установленные сроки.