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На дорогах Омска проведут реконструкцию восьми светофорных объектов

Работы планируется закончить в ноябре.

Источник: Комсомольская правда

В Омске по региональному проекту «Безопасность дорожного движения» проведут реконструкцию восьми светофорных объектов. Проведение работ анонсировал мэр Сергей Шелест. В этом году будут реконструированы светофоры на следующих перекрестках:

— ул. Магистральная — ул. Нефтезаводская; — ул. Красноярский тракт — дорога на пос. Большие Поля; — ул. Панфилова — ул. 2-я Транспортная; — ул. 1-я Трамвайная — ул. Воровского; — ул. Машиностроительная — ул. Гашека; — ул. 10 лет Октября — ул. 20-я Линия.

Кроме того, новые светофоры появятся в местах с повышенной концентрацией ДТП. Это прекрестки улиц Ватутина — ул. Дмитриева и 22 Апреля — ул. 50 лет Октября.

«На реконструкцию и устройство светофоров выделено более 39 миллионов рублей из областного и городского бюджетов. Подрядчики определены и уже приступили к работам, завершить их планируется в ноябре», — сообщил Сергей Шелест.