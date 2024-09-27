После заморозков в Алматы снова потеплеет до +23°С

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев рассказал, что в период с 28 сентября по 4 октября 2024 года жителям и гостям южной столицы брать с собой зонт не обязательно. Есть вероятность кратковременного дождя лишь в следующий четверг.