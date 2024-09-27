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После заморозков в Алматы снова потеплеет до +23°С

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на конец сентября — начало октября 2024 года. Согласно данным РГП «Казгидромет», в южной столице в ближайшее время ожидаются заморозки с дальнейшим повышением температуры воздуха в течение следующей недели.

Сейчас в Олбани: +21° 0 м/с 69% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Zakon.kz

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев рассказал, что в период с 28 сентября по 4 октября 2024 года жителям и гостям южной столицы брать с собой зонт не обязательно. Есть вероятность кратковременного дождя лишь в следующий четверг.

В выходные дни, после заметного похолодания, на почве ожидаются заморозки до −2 градусов. В дальнейшие дни воздух в городе прогреется до +23°С.

28 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем +13+15°С.

29 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +17+19°С.

30 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +19+21°С.

1 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +21+23°С.

2 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

3 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный, западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С.

4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.

Утром 27 сентября жители обнаружили в предгорье Алматы снег. Вблизи города золотые пейзажи припорошило первым снегопадом. Чаще всего такие неожиданные осадки держатся недолго и почти сразу тают после теплого, солнечного дня.