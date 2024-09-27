В Казанском зоопарке родился дикобраз

Казанский зоопарк пополнился детенышем дикобраза. У пары дикобразов Одри и Феди родился уже третий малыш. Об этом сообщает пресс-служба зооботсада.
Девочка появилась на свет два месяца назад. За это время она окрепла и ведет активный образ жизни. Дикобраз продолжает питаться материнским молоком, начиная пробовать фрукты, овощи, зерно, сухарики и орехи.
Малышка имеет боевой нрав, как у матери, при появлении кипера топает лапой и громко трещит хвостом — так она дает понять, что приближаться к ней не стоит.