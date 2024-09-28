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Два туристических форума состоялись в Иркутске

В Иркутске 26 и 27 сентября прошли два крупных туристических форума: Международный туристический форум «Время отдыхать на Байкале» и Байкальский гастрономический форум «Вкус путешествия». Мероприятия собрали более 2 тысяч участников. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Соцсети

Первый день форума был посвящен пленарной сессии, на которой обсуждались вопросы кооперации в туристической сфере и международного сотрудничества. В рамках форума было организовано более десяти секций, охватывающих различные аспекты туризма.

27 сентября в одной из секций, посвященной развитию автомобильного туризма, приняли участие высокопоставленные представители, включая депутата Госдумы РФ и первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области. Обсуждались планы по развитию туристической инфраструктуры и совершенствованию отрасли в регионе.

Дополнительную информацию можно найти на официальном портале Иркутской области.

туризм и отдых