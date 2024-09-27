В минсельхозе рассказали, когда Калининградская область откажется от китайского угря

Ранее власти рассказывали о том, что угрем зарыбляют заливы Калининградской области. Рыбки, отпущенные в 2023 году, как раз через 4−5 лет достигнут промысловых размеров и пополнят промысловый запас заливов. Ожидаемое увеличение вылова угря составит более 100 тонн в год.