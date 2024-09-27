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В минсельхозе рассказали, когда Калининградская область откажется от китайского угря

Ждать придется несколько лет.

Источник: Комсомольская правда

Калининградская область сможет уйти от покупки китайского угря примерно через 5 лет. Об этом министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов рассказал 27 сентября в эфире Радио «Комсомольская правда».

— Потребление у нас сейчас 400 тысяч тонн, и почти все это китайское. Откажемся мы от китайского угря, наверное, года через 4−5, — прокомментировал вопрос радиослушателя Артем Иванов.

Ранее власти рассказывали о том, что угрем зарыбляют заливы Калининградской области. Рыбки, отпущенные в 2023 году, как раз через 4−5 лет достигнут промысловых размеров и пополнят промысловый запас заливов. Ожидаемое увеличение вылова угря составит более 100 тонн в год.

В Калининградской области угорь длительное время был одним из основных объектов промысла. Максимальные уловы доходили до 180 тонн в год. Сейчас — не более 15 тонн в год.