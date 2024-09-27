Умерла актриса Мэгги Смит

Дебютировала в кино в небольшом эпизоде картины Сая Эндфилда «Ребенок в доме» 1956 года. Через два года она сыграла главную роль в криминальном фильме Сета Холта «Некуда идти». В 1969 году Мэгги Смит снялась в главной роли в картине Рональда Нима «Расцвет мисс Джин Броди», экранизации романа Мюриэль Спарк об эдинбургской школьной учительнице, восхищавшейся Бенито Муссолини. За эту картину актриса получила свой первый «Оскар». Еще один «Оскар» актрисе принесла роль в комедии Герберта Росса «Калифорнийский отель» 1979 года. В 1989 году Мэгги Смит возвели в ранг Дамы-командора Ордена Британской империи и таким образом получила право на почетный титул «дама».