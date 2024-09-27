Омскую судью наказали за дисциплинарный проступок

Сегодня, 27 сентября, состоялось очередное заседание Квалификационной коллегии судей Омской области. Традиционную повестку о назначениях и отставках разбавило рассмотрение дисциплинарного проступка судьи Советского районного суда Оксаны Лебедевой.
Что именно совершила судья, не сообщается. Известно лишь решение коллегии: «на судью Советского районного суда города Омска Лебедеву Оксану Викторовну наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания».
Также на заседании рассматривались кадровые вопросы. Коллегией даны рекомендации на замещение вакантных должностей судей следующим кандидатам: Горячкин Алексей Владимирович рекомендован на замещение вакантной должности судьи Советского районного суда г. Омска; Пукалова Алена Константиновна рекомендована на замещение вакантной должности мирового судьи судебного участка № 5 в Знаменском судебном районе Омской области на 3-летний срок полномочий; Витовский Владимир Владимирович рекомендован на замещение вакантной должности мирового судьи судебного участка № 21 в Омском судебном районе Омской области без ограничения срока полномочий.
Также коллегия дала добро на привлечение к работе судей в отставке: Свита Эллады Мухаммадиевны — судьи Крутинского районного суда Омской области и Масюковой Ольги Юрьевны — мирового судьи судебного участка № 62 в Ленинском судебном районе в Омске.