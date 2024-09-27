Омскую судью наказали за дисциплинарный проступок

Также на заседании рассматривались кадровые вопросы. Коллегией даны рекомендации на замещение вакантных должностей судей следующим кандидатам: Горячкин Алексей Владимирович рекомендован на замещение вакантной должности судьи Советского районного суда г. Омска; Пукалова Алена Константиновна рекомендована на замещение вакантной должности мирового судьи судебного участка № 5 в Знаменском судебном районе Омской области на 3-летний срок полномочий; Витовский Владимир Владимирович рекомендован на замещение вакантной должности мирового судьи судебного участка № 21 в Омском судебном районе Омской области без ограничения срока полномочий.