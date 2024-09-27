В субботу ветер в Калининградской области усилится до штормовых значений

В Калининградской области в субботу, 28 сентября, ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы на побережье и западе региона в утренние и дневные часы могут достигать 19−23 м/с. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Отмечается, что в самом Калининграде тоже будет сильно дуть, до 14−18 м/с, особенно утром. Во второй половине дня ветер начнет ослабевать, однако порывы все еще могут достигать 14−17 м/с на побережье и западе.
Предупреждения присылает горожанам и областное МЧС.
Сегодня, 27 сентября, вплоть до вечера порывы могут достигать 14−17 м/с.