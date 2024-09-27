Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В субботу ветер в Калининградской области усилится до штормовых значений

Ждем в порывах до 23 м/с.

Сейчас в Олбани: +21° 0 м/с 69% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области в субботу, 28 сентября, ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы на побережье и западе региона в утренние и дневные часы могут достигать 19−23 м/с. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Отмечается, что в самом Калининграде тоже будет сильно дуть, до 14−18 м/с, особенно утром. Во второй половине дня ветер начнет ослабевать, однако порывы все еще могут достигать 14−17 м/с на побережье и западе.

Предупреждения присылает горожанам и областное МЧС.

Сегодня, 27 сентября, вплоть до вечера порывы могут достигать 14−17 м/с.