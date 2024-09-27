В Ростове начали укреплять фасад Центрального троллейбусного депо

На 20-й Линии в Ростове-на-Дону начали укреплять аварийный фасад Центрального троллейбусного депо, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».
— Это временная мера, которая должна обеспечить бесперебойную работу транспорта. Сейчас все троллейбусы выезжают из Центрального депо, — говорится в публикации.
Журналисты отмечают, что капитальный ремонт в депо не проводили с даты открытия, то есть с 1938 года. После обновления машины будут выпускать из всех ворот здания, а не только из двух.
Добавим, укрепление фасада здания проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Параллельно планируют выполнить модернизацию энергокомплекса и 86 км сети, а также закупить 30 троллейбусов и 35 автобусов на газомоторном топливе.