Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове начали укреплять фасад Центрального троллейбусного депо

В Ростове приступили к укреплению фасада троллейбусного депо на 20-й Линии.

Источник: Комсомольская правда

На 20-й Линии в Ростове-на-Дону начали укреплять аварийный фасад Центрального троллейбусного депо, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

— Это временная мера, которая должна обеспечить бесперебойную работу транспорта. Сейчас все троллейбусы выезжают из Центрального депо, — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что капитальный ремонт в депо не проводили с даты открытия, то есть с 1938 года. После обновления машины будут выпускать из всех ворот здания, а не только из двух.

Добавим, укрепление фасада здания проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Параллельно планируют выполнить модернизацию энергокомплекса и 86 км сети, а также закупить 30 троллейбусов и 35 автобусов на газомоторном топливе.