Олбани
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вокалистка Nightwish Флор Янсен рассказала, с кем хотела бы спеть дуэтом

Финская артистка выразила восхищение американской коллегой и особо отметила ее вокал в песне I Miss The Misery (2012).

Источник: Звук

Финская артистка выразила восхищение американской коллегой и особо отметила ее вокал в песне I Miss The Misery (2012).

В интервью с The Charismatic Voice Янсен рассказала, что однажды увидела выступление Лиззи на фестивале в Великобритании и была поражена ее мастерством.

Ранее певица назвала релиз Halestorm «The Strange Case Of…» (2012) одним из альбомов, изменивших ее жизнь. По словам Флор, трек I Miss The Misery зацепил ее с самого начала, где Хейл берет очень высокую ноту.

Недавно Nightwish представили свой десятый лонгплей Yesterwynde. Подробнее о нем мы рассказали в большой рецензии. Гастролей в поддержку пластинки не будет по «личным причинам», которые основатель и клавишник коллектива Туомас Холопайнен не стал называть.