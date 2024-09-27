Вокалистка Nightwish Флор Янсен рассказала, с кем хотела бы спеть дуэтом

Недавно Nightwish представили свой десятый лонгплей Yesterwynde. Подробнее о нем мы рассказали в большой рецензии. Гастролей в поддержку пластинки не будет по «личным причинам», которые основатель и клавишник коллектива Туомас Холопайнен не стал называть.