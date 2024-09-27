Вокалистка Nightwish Флор Янсен рассказала, с кем хотела бы спеть дуэтом

Финская артистка выразила восхищение американской коллегой и особо отметила ее вокал в песне I Miss The Misery (2012).
В интервью с The Charismatic Voice Янсен рассказала, что однажды увидела выступление Лиззи на фестивале в Великобритании и была поражена ее мастерством.
Ранее певица назвала релиз Halestorm «The Strange Case Of…» (2012) одним из альбомов, изменивших ее жизнь. По словам Флор, трек I Miss The Misery зацепил ее с самого начала, где Хейл берет очень высокую ноту.
Недавно Nightwish представили свой десятый лонгплей Yesterwynde. Подробнее о нем мы рассказали в большой рецензии. Гастролей в поддержку пластинки не будет по «личным причинам», которые основатель и клавишник коллектива Туомас Холопайнен не стал называть.