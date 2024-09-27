В Татарстане выходные начнутся с заморозков

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, выходные в республике начнутся со слабых заморозков в 0 градусов. В субботу, 28 сентября, ночные температуры составят от +8 до +13 градусов, в восточных и южных районах — от +2 до +7 градусов. Днем при этом будет теплая погода без существенных осадков — от +17 до +22 градусов.
В воскресенье будет на пару градусов теплее. Ночью ожидается от +9 до +14 градусов. Днем воздух прогреется — от +18 до +23 градусов. Порывы ветра местами составят 15−18 метров в секунду. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.
Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщил, что бабье лето 2024 продлится до конца сентября.