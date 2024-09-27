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В Татарстане выходные начнутся с заморозков

В целом ожидается теплая и сухая погода.

Сейчас в Олбани: +21° 0 м/с 69% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, выходные в республике начнутся со слабых заморозков в 0 градусов. В субботу, 28 сентября, ночные температуры составят от +8 до +13 градусов, в восточных и южных районах — от +2 до +7 градусов. Днем при этом будет теплая погода без существенных осадков — от +17 до +22 градусов.

В воскресенье будет на пару градусов теплее. Ночью ожидается от +9 до +14 градусов. Днем воздух прогреется — от +18 до +23 градусов. Порывы ветра местами составят 15−18 метров в секунду. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщил, что бабье лето 2024 продлится до конца сентября.