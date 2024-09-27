В Омске подключили к теплу все детсады и школы

Мэр города Сергей Шелест рассказал о том, как в Омске идет подключение к теплу. Напомним, отопительный сезон стартовал в Омске с 23 сентября. Образовательные и медицинские учреждения начали подключать на неделю раньше.
«Все 720 объектов социальной сферы города — это школы, детские сады, больницы, учреждения культуры и спорта — подключены к теплу. Отопление запущено на 4 352 многоквартирных жилых домах — это 75% от общего количества», — сообщил Сергей Шелест.
Работа по подключению жилых домов к отоплению продолжится и в выходные.