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В Омске подключили к теплу все детсады и школы

Также отопление уже дали в 4 352 жилых многоквартирных дома.

Источник: Комсомольская правда

Мэр города Сергей Шелест рассказал о том, как в Омске идет подключение к теплу. Напомним, отопительный сезон стартовал в Омске с 23 сентября. Образовательные и медицинские учреждения начали подключать на неделю раньше.

«Все 720 объектов социальной сферы города — это школы, детские сады, больницы, учреждения культуры и спорта — подключены к теплу. Отопление запущено на 4 352 многоквартирных жилых домах — это 75% от общего количества», — сообщил Сергей Шелест.

Работа по подключению жилых домов к отоплению продолжится и в выходные.