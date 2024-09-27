28 сентября в Ростове из-за футбольного матча изменят работу автобусов

Вечером 28 сентября в Ростове-на-Дону в связи с матчем между ФК «Ростов» и «Акрон» изменят схему автобусного движения. Об этом напоминают городские власти.
На маршруте № 39 организуют дополнительный график по укороченной схеме, до остановки около «Ростов Арены» на Восточном шоссе.
С 18:30 до 23 часов автобусы № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будут доезжать до ТРК «Мегамаг». Также к стадиону можно добраться на автобусах № 8, 49, 65а и 75.
Матч в рамках РПЛ начнется в 20 часов по московскому времени. ФК «Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти.