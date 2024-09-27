Лежаки упали в цене, но свободных мест нет. Что происходит на пляжах Сочи в конце сентября

— Это же самое золотое время в Сочи — сентябрь. Вы не знали? Людей уже не так много, не так жарко для нас, сибиряков. Цены ниже. Да, море холоднее, но для нас +24 — вполне приемлемо, — говорит Ольга из Кемерово. Она вместе с сыном приехала на курорт на две недели, чтобы «продлить лето».