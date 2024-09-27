Лежаки упали в цене, но свободных мест нет. Что происходит на пляжах Сочи в конце сентября

Всю неделю прогнозы погоды в Сочи звучали как эпитафия бархатному сезону. Воздух остыл, а следом за ним и море. На курорте ждали ливней, смерчей, но, к счастью, не случилось. Циклон растратил свои силы в соседней Абхазии и лишь слегка поморосил дождями над Сочи.
Но для того чтобы разогнать температуру до +27 градусов, природе понадобилось еще несколько дней.
Корреспондент «КП»-Кубань прошелся по пляжам Сочи и убедился, туристы на месте.
— Это же самое золотое время в Сочи — сентябрь. Вы не знали? Людей уже не так много, не так жарко для нас, сибиряков. Цены ниже. Да, море холоднее, но для нас +24 — вполне приемлемо, — говорит Ольга из Кемерово. Она вместе с сыном приехала на курорт на две недели, чтобы «продлить лето».
Что касается цен, они действительно, стали ниже на курортную инфраструктуру. На пляже «Ривьера» лежак на весь день будет стоить 250 рублей. Столько же придется заплатить, если арендовали его всего на час.
На всех пляжах с лета не убрали бунгало, аэрарии и мебель. Все говорит о том, что сезон продолжается. Арендовать место на пляже «лакшери-класса» стоит по-прежнему недешево. За шесть тысяч рублей оно будет ваше на весь день.
В Сочи, как летом, открыты все закусочные, столовые и рестораны.
— Наше любимое блюдо — кастрюлька мидий. Они необычные, недорогие и вкусные, — продолжает Ольга.
Цена на кастрюльки с морскими яствами разнятся. На набережной их можно купить 450 рублей за порцию, на «Ривьере» уже 620 рублей.
27 сентября на пляжах в Сочи яблоку негде упасть.
— Казалось, что все уехали, но нет. Только припекло, и все снова на пляже у моря. Кто-то купается, но их уже меньше, — говорит бабушка, торгующая цветами на набережной.
К слову, на пляжах не стало только «покатушек» на бананах и ватрушках. Они ушли с побережья до следующего лета.