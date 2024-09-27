«Не ожидала такой подставы от лошади»: вокалистка группы «Моя Мишель» об опасных съемках клипа «Облако»

«Я совершенно не ожидала такой подставы от лошади… Сбруи не было, я держалась за ее гриву. В общем, это был достаточно опасный момент. Плюс я была в доспехах. Температура лошади выше, чем у человека. Сверху еще осветительные приборы. Я была как плавленый сырок! Когда вам говорят, что лошадь смирная, не верьте в это!» — рассказала вокалистка после выступления на «Живом Завтраке с Бригадой У».