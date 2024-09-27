«Не ожидала такой подставы от лошади»: вокалистка группы «Моя Мишель» об опасных съемках клипа «Облако»

Фронтвумен раскрыла Звук Медиа, что лошадь, на которой она сидела в видео, не отличалась мирным нравом. По словам Татьяны, животное не хотело стоять на месте и пыталось прыгнуть, когда на нем находилась вокалистка.
«Я совершенно не ожидала такой подставы от лошади… Сбруи не было, я держалась за ее гриву. В общем, это был достаточно опасный момент. Плюс я была в доспехах. Температура лошади выше, чем у человека. Сверху еще осветительные приборы. Я была как плавленый сырок! Когда вам говорят, что лошадь смирная, не верьте в это!» — рассказала вокалистка после выступления на «Живом Завтраке с Бригадой У».
В клипе есть фрагмент, когда артистка буквально начинает парить над съемочной площадкой. Как отметила Татьяна, такое было в ее карьере впервые. Для трюка использовались специальные приспособления, которые оставили маленькие шрамы на теле артистки.
«Все закончилось с приключениями, но благополучно. Клип очень красивый получился», — добавила она.
«Живой Завтрак» от «Европы Плюс» прошел 27 сентября в VK Stadium. Свои хиты исполнили Swanky Tunes, PIZZA, Artik & Asti и другие артисты.