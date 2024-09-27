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Проект многоуровневой парковки в Левенцовке Ростова прошел экспертизу

Места для стоянки машин решили создать в восьмом районе Левенцовки в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Проект строительства многоуровневой парковки в VIII микрорайоне Левенцовки Ростова-на-Дону прошел экспертизу. Положительное заключение утвердили сегодня, 27 сентября. Информацию об этом опубликовали на портале ГИС ЕГРЗ.

Речь идет о наземной автостоянке открытого типа со встроенными объектами нежилого назначения (корпус 8−23).

Проект по запросу технического заказчика разработали в ростовском АО «Южный региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства». Экспертизу провели специалисты другой ростовской организации — ООО «Геоспек».

Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик Левенцовка парк».

Добавим, также экспертизу прошел проект развлекательного комплекса на левом берегу Дона в Ростове.