Проект многоуровневой парковки в Левенцовке Ростова прошел экспертизу

Проект строительства многоуровневой парковки в VIII микрорайоне Левенцовки Ростова-на-Дону прошел экспертизу. Положительное заключение утвердили сегодня, 27 сентября. Информацию об этом опубликовали на портале ГИС ЕГРЗ.
Речь идет о наземной автостоянке открытого типа со встроенными объектами нежилого назначения (корпус 8−23).
Проект по запросу технического заказчика разработали в ростовском АО «Южный региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства». Экспертизу провели специалисты другой ростовской организации — ООО «Геоспек».
Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик Левенцовка парк».
Добавим, также экспертизу прошел проект развлекательного комплекса на левом берегу Дона в Ростове.